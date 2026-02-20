﻿
Свiт

Варшава готується до екстреного мінування кордону за 48 годин

Варшава готується до екстреного мінування кордону за 48 годин

Польща зможе розгорнути протипіхотні міни на своєму східному кордоні всього за 48 годин у разі виникнення загрози. Це стає можливим одразу після офіційного припинення участі країни в Оттавській конвенції.

Заходи з мінування територій, які межують з Білоруссю та Калінінградською областю РФ, є частиною масштабної оборонної стратегії та ініціативи «Східний щит», заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

"Ми знаходимося в процесі завершення цього мінного проєкту, який має вирішальне значення для нашої безпеки, для безпеки нашої території та кордону", — заявив прем’єр.

Варшава також готується відновити виробництво протипіхотних мін, які не виготовлялися в країні з часів Холодної війни. Країна розглядає можливість постачання виготовлених мін партнерам, зокрема потенційно до України, повідомляє Reuters.

Польща офіційно виходить з Оттавської конвенції 20 лютого 2026 року. Процес виходу розпочався у серпні минулого року та тривав шість місяців, передбачених законом.

Як повідомляло раніше ForUa, Путін переміщує ядерні ракети до кордонів ЄС через Білорусь .

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

кордонПольщаоборонаТускміни
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп використав установче засідання Ради миру, щоб нагадати про присудження йому Нобелівської премії
Свiт 19.02.2026 18:45:25
Трамп використав установче засідання Ради миру, щоб нагадати про присудження йому Нобелівської премії
Читати
Журналісти з'ясували, що українка з Броварів підбирала дівчат для Джеффрі Епштейна
Суспiльство 19.02.2026 18:23:04
Журналісти з'ясували, що українка з Броварів підбирала дівчат для Джеффрі Епштейна
Читати
Британська розвідка фіксує різке зростання атак дронів РФ по Україні
Війна 19.02.2026 17:51:21
Британська розвідка фіксує різке зростання атак дронів РФ по Україні
Читати

Популярнi статтi