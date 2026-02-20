Варшава готується до екстреного мінування кордону за 48 годин

Польща зможе розгорнути протипіхотні міни на своєму східному кордоні всього за 48 годин у разі виникнення загрози. Це стає можливим одразу після офіційного припинення участі країни в Оттавській конвенції.

Заходи з мінування територій, які межують з Білоруссю та Калінінградською областю РФ, є частиною масштабної оборонної стратегії та ініціативи «Східний щит», заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

"Ми знаходимося в процесі завершення цього мінного проєкту, який має вирішальне значення для нашої безпеки, для безпеки нашої території та кордону", — заявив прем’єр.

Варшава також готується відновити виробництво протипіхотних мін, які не виготовлялися в країні з часів Холодної війни. Країна розглядає можливість постачання виготовлених мін партнерам, зокрема потенційно до України, повідомляє Reuters.

Польща офіційно виходить з Оттавської конвенції 20 лютого 2026 року. Процес виходу розпочався у серпні минулого року та тривав шість місяців, передбачених законом.

Як повідомляло раніше ForUa, Путін переміщує ядерні ракети до кордонів ЄС через Білорусь .