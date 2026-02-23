Румунія змінила правила перетину кордону для українців - деталі

Українські водії на кордоні з Румунією стикаються з масовими відмовами у в’їзді через нові вимоги. Тепер обов’язковим документом є сертифікат технічного огляду автомобіля, який підтверджує справність транспортного засобу.

Щоб перетнути кордон, потрібно мати:

- біометричний паспорт або візу,

- документи на авто,

- медичну страховку,

- підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення),

- військово-обліковий документ для чоловіків 18–60 років,

- довіреність, якщо керуєте чужим авто.

Румунська митниця суворо контролює ввезення продуктів, тварин, зброї, наркотиків, піратських товарів та готівки понад 10 000 євро.

Для поїздок без візи українцям слід мати дійсний біометричний паспорт. Перебування в межах Шенгену дозволено до 90 днів протягом 180-денного періоду.

