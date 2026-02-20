Спецоперація «Енігма 2.0»: спецслужби РФ готували серію замовних вбивств в Україні

Контррозвідка СБУ спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції та Національним інспекторатом розслідувань Генерального інспекторату поліції Республіки Молдова зірвали нову спробу рашистів здійснити серію замовних вбивств у нашій державі.

Завдяки масштабній спецоперації під кодовою назвою «Енігма 2.0» на території обох країн нейтралізовано оперативно-бойову групу рф, яка готувала ліквідацію відомих осіб в Україні, повідомляє СБУ.



Основними «цілями» ворога були: українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові Головного управління розвідки Міноборони, у тому числі бійці Іноземного легіону ГУР МО.



Для ліквідації потенційних жертв фігуранти розробляли різні варіанти замахів: від розстрілів «впритул» до підриву автомобілів. За вчинення вбивств російські спецслужбісти обіцяли винагороду до 100 тисяч доларів США, залежно від статусу особи.



За результатами спільних дій затримано керівника (резидента) ворожого осередку – 34-річного рецидивіста з Молдови, двох його агентів, їхніх спільників з України, ЄС та невизнаного Придністров’я.



Головний фігурант був завербований російськими спецслужбістами, коли відбував покарання в російській тюрмі. Після відбуття терміну покарання його відправили до Молдови для формування агентурно-бойової групи під контролем рф.



До її складу резидент підбирав «однодумців» з прокремлівськими поглядами, насамперед серед осіб з військовим досвідом.



У подальшому агентів розподіляли на групи. Перша з них - відстежувала місця перебування та розпорядок дня потенційних жертв, друга – «кілери», які мали здійснити замовні вбивства.



Далі російську агентуру перекидали в Україну під виглядом туристів, а потім розосереджували по орендованих оселях у різних регіонах нашої держави.



Агенти перебували на постійному зв’язку з резидентом, а гроші на підготовку замахів отримували через криптогаманці та банківські картки зарубіжних фінустанов.



Щоб стежити за «цілями», агенти прикидалися кур’єрами сервісів доставки, які здійснювали фото-, відеофіксацію об’єктів замаху, позначали їхні геолокації на гугл-картах і «звітували» резиденту.



Російські спецслужбісти сподівалися використати резонансні вбивства для поширення панічних настроїв та дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні.



Під час обшуків у затриманих вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, бойові гранати та засоби зв’язку.



Наразі фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до умисного вбивства на замовлення);

- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).



Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій керівника та учасників ворожого осередку.



Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.