Війна

«Сімейний підряд» на службі окупантів: на Херсонщині викрили охоронця та його дружину-навідницю

Служба безпеки України затримала у Херсонській громаді подружжя агентів, які допомагали ворогу коригувати обстріли та закликали до повної окупації регіону. Фігурантами виявилися місцевий охоронець гаражного кооперативу та його дружина.

Шпигунство під виглядом вигулу собаки

Слідство встановило, що жінка займалася безпосереднім наведенням російських ударів. Для збору розвідданих вона використовувала звичний побутовий привід — прогулянки з собакою. Обходячи місцевість, зрадниця фіксувала локації підрозділів Сил оборони та передавала координати загарбникам.

Її чоловік у цей час вів інформаційну підривну діяльність. У соцмережах він публічно виправдовував окупацію лівобережжя Херсонщини та закликав російські війська до захоплення обласного центру.

Спецоперація з «дроном-кур’єром»

Окупанти намагалися максимально законспірувати свою агентку. Спочатку вона використовувала власний телефон, але згодом російські спецслужби організували дистанційну передачу засобів зв'язку. Через дрон з окупованого лівого берега жінці перекинули пакунок із новим смартфоном, призначеним виключно для контактів із кураторами.

Затримання та підозра

Співробітники СБУ задокументували кожен крок зрадників і затримали їх за місцем проживання. Під час обшуків було вилучено мобільні телефони, зокрема й «подарунок» від окупантів, із доказами злочинної діяльності.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ);

  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф та глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

 Автор: Галина Роюк

Популярнi статтi