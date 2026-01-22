﻿
Олімпіада-2026 пройде у стилі Леонардо да Вінчі

Організатори зимових Олімпійських ігор «Мілан–Кортіна–2026» презентували дизайн олімпійських котлів, натхненний творчою спадщиною Леонардо да Вінчі. Вперше в історії Ігор олімпійський вогонь одночасно запалюватимуть і гаситимуть у двох різних містах — Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, повідомляє AP.

Конструкції мають форму сонця та оснащені спеціальним механізмом, який дозволяє їм відкриватися й закриватися, збільшуючи діаметр із 3,1 до 4,5 метра. Полум’я розмістять у скляно-металевій капсулі в основі котла. У Мілані конструкцію встановлять біля Арко делла Паче, а в Кортіні — на площі Дібона.

Дизайн котлів використовує складні геометричні візерунки да Вінчі, який майже 25 років жив і працював у Мілані, створивши там свої найвідоміші шедеври.

Церемонія одночасного запалення олімпійських вогнів запланована на 6 лютого, а згаснуть вони 22 лютого. Під час Паралімпійських ігор котли знову горітимуть — з 6 по 15 березня.

Для мешканців і гостей Мілана також підготували спеціальну програму: щовечора біля міського котла щогодини проходитиме світлове шоу тривалістю до п’яти хвилин.

Як повідомляло раніше ForUa, обрано прапороносця збірної України на зимовій Олімпіаді-2026.

 

 

 

 

 

 

