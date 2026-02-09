﻿
Культура

Букмекери оцінили шанси України на Євробаченні-2026

За три місяці до фіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026 букмекери оцінили шанси країн-учасниць на перемогу. Згідно з прогнозами, Україні наразі відводять п’яте місце та 6% імовірності здобути перше місце. Про це свідчать дані букмекерської статистики, оприлюднені на спеціалізованому ресурсі Eurovisionworld.

Найвищі шанси на перемогу, за оцінками букмекерів, має представник Ізраїлю — 11%. Друге, третє та четверте місця в рейтингу прогнозів посідають учасники з Фінляндії, Греції та Швеції, їхні шанси на перемогу оцінюють у 11%, 8% і 7% відповідно.

Україна після проведення національного відбору піднялася на п’яту позицію в рейтингу фаворитів. Її шанси на перемогу оцінюють у 6%.

Фінал національного відбору відбувся у суботу, 7 лютого. За його результатами Україну на міжнародному пісенному конкурсі у 2026 році представлятиме переможниця відбору LELÉKA з конкурсною піснею Ridnym.

Як повідомляло раніше ForUa, всі квитки на Євробачення‑2026:розкуплені за лічені хвилини.

 

 

 

 

 

