Євробачення‑2026: всі квитки розкуплені за лічені хвилини

Продаж квитків на «Євробачення-2026» пройшов блискавично: на фінал квитки розкупили всього за 14 хвилин, а на півфінали — за 20 хвилин. Блискавично розійшлися також квитки на шоу-прев’ю — усі продажі завершилися менш ніж за годину, відзначають організатори конкурсу. Популярність заходу залишається високою, незважаючи на політичні суперечки навколо участі окремих країн.

Цього року «Євробачення» збере учасників із 35 країн, проте деякі мовники оголосили про бойкот. Через участь Ізраїлю конкурсу не будуть транслювати мовники Нідерландів, Іспанії, Ірландії, Ісландії та Словенії. Водночас окремі країни, навпаки, погрожували не брати участь у конкурсі, якщо Ізраїль не допустить їхніх представників.

На цьогорічному конкурсі буде особлива увага до зірок минулого: австрійський співак Том Нойвирт (Conchita Wurst), переможець «Євробачення-2014», 13 січня оголосив про свій відхід від конкурсного формату, щоб зосередитися на інших проєктах і творчих планах. Організатори підкреслюють, що, незважаючи на зміни у складі учасників, шоу обіцяє бути яскравим і незабутнім.

Фанати конкурсу та глядачі очікують на грандіозне шоу з новими постановками, сучасними технологіями та виступами, які поєднують музику, танець і сценографію. Організатори також закликають уболівальників завчасно планувати поїздки та бронювання через високу популярність заходу та обмежену кількість квитків.

