Крок вперед, два назад: як обмін полоненими став єдиним успіхом зустрічі в Абу-Дабі

Дводенний раунд переговорів між Україною, США та Росією, що проходив у столиці ОАЕ, завершився без суттєвих зрушень у ключових політичних питаннях. Попри відсутність територіального компромісу, сторонам вдалося досягти практичного результату в гуманітарній сфері. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal (WSJ), аналізуючи результати зустрічі в Абу-Дабі.

Гуманітарний успіх на тлі політичного застою

Головним практичним підсумком дискусій став обмін військовополоненими, який відбувся у четвер. Це був перший масштабний обмін за тривалий час. Як зазначає видання, питання повернення полонених залишається чи не єдиною сферою, де Київ та Москва здатні знаходити спільну мову з початку повномасштабного вторгнення.

Камені спотикання: території та демілітаризація

Учасники переговорів констатували «нульовий прогрес» у найскладнішому питанні — територіальному. Основні суперечності полягають у наступному:

Вимоги РФ: Кремль продовжує наполягати на повному виході українських сил з територій Донецької області.

Позиція України: Київ наголошує на відсутності юридичного та морального права віддавати Донбас. Представники України зазначають, що будь-яке створення демілітаризованої зони можливе лише за умови дзеркальних кроків з боку Росії.

Лінія зіткнення: За даними WSJ, українська сторона розглядає варіант фіксації вздовж нинішньої лінії фронту як «найменш проблематичне» технічне рішення на цей момент.

«Територіальне питання — ключове, яке ще треба вирішити», — раніше підкреслював президент України Володимир Зеленський.

Технічні деталі припинення вогню

Значна частина дводенних дискусій була присвячена механізмам реалізації потенційної угоди про припинення вогню. Зокрема, сторони обговорювали способи верифікації та відстеження можливих порушень режиму «тиші». Проте журналісти WSJ скептично оцінюють швидке впровадження цих механізмів, зважаючи на глибину недовіри між сторонами та відсутність прогресу в політичному врегулюванні.