У Києві відбулася науково-практична конференція з реабілітації «Відновлення через рух»

25–26 лютого у Києві відбулася I Науково-практична конференція з реабілітації «Відновлення через рух: фізична реабілітація, психологічні аспекти, адаптивний спорт».

Захід об’єднав провідних фахівців, науковців і практиків у сфері відновної медицини задля розвитку сучасних підходів до реабілітації та посилення міждисциплінарної взаємодії.

Конференція проходила у змішаному форматі — офлайн та онлайн — на базі ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології НАМН України". Захід організовано за підтримки Президента НАМН України, академіка Василя Лазоришинця. До співорганізації долучилися представники Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, ГО «Асоціації дитячих лікарень України», ГО «Українського товариства фізичної та реабілітаційної медицини» та ГО «Асоціації адаптивного спорту».

З вітальним словом до учасників звернувся в.о. генерального директора Центру, доктор медичних наук, заслужений лікар України Володимир Аполлінарійович Жовнір. У своєму виступі він наголосив на важливості розвитку реабілітаційної медицини, впровадження доказових підходів до відновлення пацієнтів та посилення міждисциплінарної співпраці.

Також учасників конференції привітали начальник Управління лікувальної роботи та взаємодії з НСЗУ С. Сіромаха, голова правління ГО «Українського товариства фізичної та реабілітаційної медицини» О. Владимиров, директор КНДУ «Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку міста» С. Павловський та заступник начальника Управління — начальник відділу медичної підтримки Управління фізичного та ментального здоров’я Міністерства у справах ветеранів України В. Черненко.

Протягом двох днів заходу учасники обговорили актуальні питання фізичної реабілітації, психологічної підтримки пацієнтів і розвитку адаптивного спорту. Окрему увагу приділили роботі з ветеранами, військовослужбовцями та громадянами, які постраждали внаслідок війни.



Під час конференції приділили значну увагу адаптивному спорту як невід’ємній складовій сучасної системи відновлення. Під час тематичних секцій представили міжнародний досвід Норвегії та Швеції, а також українські практики впровадження вітрильного спорту, адаптивної верхової їзди, плавання, занурення з аквалангом, танцю, тенісу та гірських видів спорту в реабілітаційні програми.



За підсумками заходу учасники наголосили на необхідності формування комплексної «дорожньої карти» розвитку реабілітаційної допомоги в Україні, розширення доступу до адаптивного спорту та посилення співпраці між медичною спільнотою, державними інституціями й громадським сектором.