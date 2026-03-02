Лютий березень: чому в Ірані відновилася війна і як це вплине на Україну

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність проводити перемовини з новою іранською владою. Про те, що наразі відбувається в регіоні, і як близькосхідний фактор вплине на російсько-українську війну – далі в матеріалі ForUA.

У неділю, 1 березня, на наступний день після атаки США та Ізраїлю на Іран, у Тегерані оголосили про загибель свого верховного лідера Алі Хаменеї, який керував країною ще з далекого 1989 року. Разом з ним загинули члени його родини (донька, зять та онук). Також повідомляється про загибель командувача сухопутних сил КВІР Мохаммада Пакпура та радника Алі Шамхані. Загальна кількість загиблих в Ірані, за попередніми даними, перевищує 200 осіб.

Виконувачем обов’язків загиблого аятоли став священнослужитель Аліреза Арафі, який очолив Раду лідерів — колективний орган влади, створений на час війни. Окрім 67-річного Арафі, до ради увійшли також президент Ірану Масуд Пезешкіан, голова судової системи країни Голам-Хосейн Мохсені-Еджеї та деякі члени Ради вартових конституції — надпарламентського органу, який еквівалентний в Ірані конституційному суду. Вимушені кадрові перестановки відбулися і в інших структурах. Зокрема, на місце вбитого вранці 28 лютого начальника КВІР Мохаммада Пакпура був призначений Ахмад Вахіді — колишній міністр оборони та екс-міністр внутрішніх справ Ірану, який відомий своєю участю в силовому придушенні вуличних протестів 2022–2023, а також 2025 років.

Іран назвав усунення аятоли «відкритим оголошенням війни мусульманам» і обрушив минулого вікенду на країни Близького Сходу ракетний «дощ», краплини якого долетіли навіть до Кіпру. Сторони обмінювалися ударами всю неділю, але ввечері 1 березня Дональд Трамп заявив, що «нове керівництво» Ірану виступило з ініціативою про поновлення перемовин і він дав на це згоду. Між тим нинішній господар Овального кабінету уникнув прямої відповіді на запитання щодо термінів можливих переговорів, зазначивши при цьому, що деякі з іранських представників, які брали участь у нещодавніх контактах, загинули внаслідок ударів. «Більшість цих людей померли. Деякі з тих, з ким ми вели переговори, теж померли, бо це був великий удар. Вони могли б укласти угоду раніше, але вони надто хитрували», - додав очільник Білого дому.

В основу операції з усунення верховного лідера Ірану ліг план, який ізраїльські військові готували протягом кількох місяців на основі відомостей, які отримують Управління військової розвідки Ізраїлю (АМАН), повідомило Reuters ізраїльське військове джерело. Водночас, за даними джерел The New York Times (NYT), свій внесок у підготовку операції внесло і ЦРУ, яке тривалий час стежило за переміщеннями Хаменеї. Дональд Трамп назвав його вбивство «відновленням справедливості» не лише для іранського народу, а й для всіх іноземців, «вбитих чи понівечених Хаменеї та його бандою кровожерливих головорізів».

Натомість Тегеран оголосив про блокаду Ормузької протоки — ключової нафтової артерії регіону — і заявив, що американські кораблі більше не мають права заходити до Перської затоки. Щоб підтвердити серйозність своїх намірів, 1 березня в районі Ормузької протоки іранці атакували нафтовий танкер Skylight, що йшов під прапором Республіки Палау.

Слід зауважити, що в рамках нинішньої операції проти Ірану, яку американське керівництво назвало «Епічна лють», Пентагон вперше застосував нову зброю - власні дрони-камікадзе LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), сконструйовані минулого року завдяки зворотній інженерії іранських безпілотників Shahed. Ескадрилья LUCAS була розміщена на Близькому Сході ще у грудні 2025 року. Окрім того, в масованих американських ударах по Ірану використовувалися ракети Tomahawk, на які вперше, як звертає увагу американський військовий журнал TWZ, було завдано чорне протирадіолокаційне покриття, щоб ускладнити виявлення ракети.

Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, не вдаючись у деталі, наголосив, що нинішній конфлікт з Іраном обіцяє бути масштабнішим, ніж минулорічна війна. Ясність у це питання не вніс і президент Трамп, який у соцмережі Truth Social заявив, що «масовані та точкові бомбардування продовжуватимуться безперервно протягом усього тижня або стільки, скільки буде потрібно для досягнення мети». А ключова мета американо-ізраїльської операції — повалення іранського режиму. Цю ідею, до речі, підтримали на Печерських пагорбах і розкритикували в країні-агресорці РФ.

«Українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути спільником для Путіна і забезпечувати його «шахедами», причому не тільки самими дронами, але й технологіями. Іран надавав й іншу зброю Росії. Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу «Шахед». Інші народи теж страждали від терору. Тож це справедливо – дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану», - заявив президент Володимир Зеленський. Окремо він акцентував, що коли Сполучені Штати налаштовані рішуче, тоді «глобальні злочинці слабшають».

Натомість Путін зазначив, що вбивство Хаменеї, «скоєне із цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права». Хто б казав про мораль та міжнародне право…

«Україні вигідний будь-який сценарій, що веде до внутрішньої дестабілізації ісламістської влади в Ірані. Нам також критично важливо, щоб війна там завершилася якомога швидше і бажано остаточним поваленням режиму», - наголошує очільник Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Водночас політолог Вадим Денисенко констатує: «Затягувати війну в Ірані - це головна стратегія Кремля на сьогодні. Тобто, за максимальне продовження війни виступатимуть найбільш радикальні частини еліт та Росія. Вони йтимуть за логікою, яка свого часу була апробована в Венесуелі та Сирії. І логіка тут проста: дамо грошей стільки, скільки треба, тільки воюйте 2-3 місяці, а далі Трамп сам здається. Власне в Ірані все тільки починається і зараз триває гра, хто першим кліпне».

Тим часом секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані, який був ключовим радником покійного верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, заявив, що Іран не буде вести переговори зі Сполученими Штатами. Про це він написав у соцмережі Х у понеділок, 2 березня. Він заявив, що Дональд Трамп «занурив регіон у хаос своїми помилковими надіями і тепер турбується про подальші втрати американських військ».