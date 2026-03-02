Кабмін планує нарощувати фінансування ремонту доріг

В Україні розпочалися поточні ремонти автомобільних доріг загального користування. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, нині триває першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 мільйона квадратних метрів. Йдеться не про капітальні роботи, а про оперативні ремонти на пріоритетних ділянках, де це дозволяють погодні умови.

У першу чергу ремонтують міжнародні та національні автошляхи, які мають ключове значення для військової логістики, евакуації, підвезення гуманітарних вантажів, життєзабезпечення громад і роботи критичної інфраструктури, зокрема й у прифронтових громадах.

Наразі до робіт залучено понад 140 бригад, що становить майже тисячу працівників. За словами Свириденко, уряд надалі планує збільшувати як обсяги дорожніх ремонтів, так і їх фінансування.