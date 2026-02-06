Чому світло у сусідні будинки столиці подається не одночасно, пояснили енергетики

У Києві через пошкодження енергетичної інфраструктури та високі навантаження на мережі через морози тимчасово не діють звичні графіки подачі електроенергії. Наразі для кожної адреси встановлені індивідуальні графіки відключень, повідомляє ДТЕК.

У компанії пояснюють, що сусідні будинки тепер можуть належати до різних енерговузлів. "Раніше разом із сусіднім будинком ви могли бути в одній групі відключень, наприклад, 4.1. Але через атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в мережах у різних районах чи вулицях може кардинально відрізнятися", – зазначають у ДТЕК.

Енергетики додають, що тимчасові графіки – це найбільше, що можна зробити зараз, аби мешканці могли хоча б частково планувати свій день. Сусідні будинки можуть отримувати електроенергію з різних, менш ушкоджених вузлів, через що графіки більше не збігаються.

