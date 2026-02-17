Сергій Нагорняк: у березні очікується послаблення графіків відключень

Завдяки збільшенню світлового дня та активізації сонячної генерації, ситуація в енергосистемі України почне покращуватися найближчим часом. Про це повідомив народний депутат, член комітету з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк.

Ключові фактори покращення:

Робота СЕС: Сонячні електростанції вже почали нарощувати виробництво електроенергії.

Додатковий обсяг: Очікується, що вже за тиждень в енергосистемі з'явиться додатковий об'єм електрики завдяки сприятливим погодним умовам.

Прогноз на березень: З початком весни дефіцит в мережі має скоротитися, що дозволить перейти до менш жорстких обмежень.

"Вже з березня варто очікувати незначного, але послаблення графіків відключень", — зазначив Нагорняк.

Водночас енергетики зауважують, що стабільність системи все ще суттєво залежить від інтенсивності нових атак на інфраструктуру та темпів відновлювальних робіт.

Нагадаймо, раніше нардеп Сергій Нагорняк назвав головну перешкоду, чому АЕС не можуть заживити Київ.