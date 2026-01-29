У Києві запровадили індивідуальні графіки відключення електроенергії

У столиці з опівночі запроваджені тимчасові графіки відключення електроенергії замість екстрених, повідомили в ДТЕК. У компанії зазначили, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію настільки, щоб перейти до прогнозованих обмежень, попри значний дефіцит електроенергії в столиці. «Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми вводимо графіки з тим обсягом світла, який маємо», — йдеться в повідомленні ДТЕК.

Водночас через характер пошкоджень енергосистеми тимчасові графіки будуть нерівномірними в різних районах Києва та не відповідатимуть звичним чергам (1.1, 1.2, 2.1 тощо). Для кожного будинку буде сформовано індивідуальний графік, який можна переглянути в чат-боті або на сайті ДТЕК. У компанії попередили, що через навантаження на сайт можливі затримки в оновленні інформації до п’яти хвилин.

У ДТЕК наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається складною — попереду похолодання та зберігається загроза нових російських обстрілів. У разі погіршення ситуації столиця може знову повернутися до екстрених відключень.

Водночас у разі стабілізації енергетичної ситуації планується повернення до звичних графіків з чергами.

