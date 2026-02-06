Вибори в Україні подорожчали вдвічі: куди йдуть гроші

Проведення загальнонаціональних виборів в Україні нині потребуватиме приблизно 6 мільярдів гривень. Таку оцінку озвучив керівник партії «Слуга народу» та перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

За його словами, близько 90% витрат припадатиме на виплати членам виборчих комісій. Порівняно з парламентськими виборами 2019 року, рівень заробітних плат та соціальних стандартів суттєво зріс, що вплинуло на підсумкову суму. Раніше організація виборів обходилася державі у 2,5–3 млрд гривень, нині витрати фактично подвоюються.

Окремою проблемою залишається забезпечення компенсацій для членів комісій, які працюватимуть за межами країни. Частина людей перебуває за кордоном постійно, інші — у відрядженнях, що потребує додаткових фінансових ресурсів та організаційних рішень.

Корнієнко зазначив, що формат участі громадян за кордоном впливатиме на остаточну вартість виборів. Україна також веде перемовини з міжнародними партнерами щодо фінансової підтримки організації виборчого процесу. За його словами, союзники розуміють складність ситуації та потенційно готові долучитися до покриття витрат.

Перший віцеспікер наголосив, що країна наразі стикається з масштабними викликами, зокрема енергетичною кризою та наслідками війни. Російська агресія ускладнила проведення виборів у передбачені терміни та створила серйозні обмеження для демократичних процесів.

«Головне завдання держави — забезпечити умови, за яких вибори взагалі можна буде організувати. Політичні питання та склад учасників перегонів наразі не є пріоритетом», — підкреслив Корнієнко.

