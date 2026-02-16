Москва хоче передати Україну під «зовнішнє управління»

У Росії заявили про готовність обговорювати зі США, Європою та іншими країнами можливість запровадження в Україні "зовнішнього управління" під егідою ООН. Про це в інтерв’ю агентству ТАСС заявив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін, його цитує DPA.

За словами російського дипломата, такий крок нібито дозволив би організувати "демократичні вибори" та сформувати "дієздатний уряд", після чого можна було б підписати мирну угоду з Москвою. У РФ також продовжують просувати тезу про "нелегітимність" української влади через завершення строку повноважень президента.

В Україні діє воєнний стан, запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії, який не передбачає проведення виборів під час війни. Президент Володимир Зеленський заявляв, що для організації виборчого процесу необхідне стійке припинення вогню щонайменше на кілька місяців.