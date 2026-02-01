Зеленський сказав від чого залежить його участь у повторних президентських виборах

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи думає він взяти участь у повторних виборах. Глава держави зазначив, що все залежить від сценарію закінчення повномасштабної війни.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю чеському виданню Český rozhlas.

Володимир Зеленський в інтерв'ю чеському виданню підтвердив, що дійсно іноді думає про повторну участь у президентських виборах.

Однак він наголосив, що все залежить від того, як закінчиться повномасштабна війна Росії проти України.

ForUA нагадує, що у грудні 2025 року Зеленський заявляв, що готовий до проведення виборів. Однак він наголошував, що потрібно гарантувати безпеку для проведення голосування.

Коментуючи заяву партнерів про проведення виборів в Україні, Зеленський заявив, що це питання передусім українського народу, а не інших держав.

За його словами, розповіді про те, що він нібито чіпляється за крісло глави держави є "неадекватними історіями". Водночас президент наголосив, що готовий до виборів.

Нещодавно перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів, скільки коштуватиме проведення виборів в Україні.

Раніше політтехнолог Руслан Рохов пояснював, як мають відбуватися вибори в Україні, і чи можливе електронне голосування.