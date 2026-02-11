24 лютого Зеленський оголосить проведення виборів - ЗМІ

Україна почала планувати проведення президентських виборів та референдуму. Відповідні заходи вже перебувають у стадії підготовки, щоб забезпечити проведення голосування у безпечних та організованих умовах, повідомляє Financial Times.

Як зазначають джерела видання, адміністрація Трампа наполягає, щоб обидва голосування відбулися до 15 травня. На думку американських посадовців, затримка може призвести до втрати важливих гарантій безпеки від США.

Президент Володимир Зеленський планує офіційно оголосити дату проведення виборів 24 лютого, повідомляють джерела. Очікується, що ця дата буде ключовим кроком у підготовці до голосування, зокрема для організації виборчих дільниць, забезпечення належного спостереження та гарантування безпеки громадян.

Раніше у ЗМІ повідомлли, що Україна може одночасно провести референдум із важливих питань державної політики, зокрема щодо внесення змін до конституції або стратегічних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики. Поєднання цих двох процедур у короткий термін, як наголошують джерела FT, потребує чіткої координації на всіх рівнях влади.

Україна вже неодноразово переносила вибори через військову агресію Росії та складну ситуацію на сході країни. Тепер, за словами аналітиків, адміністративні та політичні кроки свідчать про прагнення влади провести вибори та референдум у максимально безпечний і прозорий спосіб, незважаючи на складні зовнішні умови.

