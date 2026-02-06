﻿
Росія не встигає поповнювати армію: втрати перевищили мобілізацію

У січні 2026 року Росія вдруге з початку повномасштабної війни зазнала більших втрат особового складу, ніж змогла мобілізувати та законтрактувати, повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр».

За його словами, протягом січня до російської армії прибуло близько 22 тисяч новобранців. Водночас підтверджені втрати окупаційних військ за цей період становили 30 618 осіб. Таким чином, було ліквідовано на 8 618 російських військових більше, ніж мобілізовано або залучено за контрактом.

Бровді наголосив, що кожного третього російського окупанта в січні було знищено саме підрозділами безпілотних систем Сил оборони України. Крім того, за минулий місяць Сили безпілотних систем уразили 1 012 точок вильоту ворожих операторів дронів та 1 404 одиниці їхнього обладнання. Також було знищено 2 128 розвідувальних і ударних безпілотників противника, 478 одиниць артилерії, 80 танків, 88 бронетранспортерів і бойових машин, 44 зенітні ракетні комплекси та реактивні системи залпового вогню, 27 радіолокаційних станцій і 1 705 одиниць логістичної техніки.

Водночас «Мадяр» зазначив, що у грудні 2025 року підрозділи СБС знищили на 22% більше російських військових — 12 037 осіб. За його словами, зниження січневих показників пов’язане з погодними умовами та меншою штурмовою активністю ворога.

Як повідомляло раніше ForUa, Кремль шукає найманців за кордоном на тлі величезних людських втрат.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

