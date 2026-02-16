Втрати росіян у 25 разів перевищують українські на фронті — Гілі

На деяких ділянках фронту втрати російських окупаційних військ у 25 разів перевищують втрати українських захисників. Ситуацію на користь ЗСУ змінює масоване використання безпілотників. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомляє Bloomberg.

За словами Гілі, ефективність української оборони на окремих напрямках суттєво зросла. «Кількість втрат серед росіян на кожну втрату українця на деяких ділянках лінії фронту зросла з приблизно шести до 25», — зазначив очільник Міноборони Великої Британії.

Західні чиновники пояснюють таку динаміку масованим застосуванням українських дронів, які дозволяють прицільно знищувати живу силу та техніку ворога, мінімізуючи ризики для особового складу ЗСУ.

Міністр оборони Великої Британії також підкреслив, що попри активну вербування Росією нових солдатів, чисельність її угруповання у зоні бойових дій залишається стабільною — близько 712 000 осіб. «Це важливе нагадування для всіх нас, що Україна перебуває під величезним тиском з боку Росії… але вони відвойовують частину території та деякі міста», — додав Гілі.

Як повідомляло раніше ForUa, втрати РФ з початку вторгнення в Україну вже становлять 1,3 млн. осіб.