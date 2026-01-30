Кремль шукає найманців за кордоном на тлі величезних людських втрат

Втрати росії у війні проти України, за оцінками західних розвідок та Генштабу ЗСУ, досягли 1,2 мільйона осіб убитими та пораненими. Через це Кремль змушений шукати найманців за межами РФ, зокрема серед мігрантів та студентів у ЄС і країнах Глобального Півдня, повідомляє Bloomberg.

Європейські уряди посилюють нагляд за російськими вербувальними мережами, які використовують соціальні мережі та підставні фірми з працевлаштування. Зокрема, вони намагаються залучити іноземних студентів та сезонних працівників під виглядом роботи в «будівельних загонах» на окупованих територіях.

У відповідь на загрози низка країн ЄС розпочала розслідування діяльності організацій, пов’язаних з Міністерством оборони РФ. Європейські дипломати зазначають, що Кремль намагається «купити» солдатів по всьому світу, уникаючи масової мобілізації, яка є політично ризикованою.

Величезні людські втрати вже спричинили необоротні зміни у демографії та на ринку праці РФ. Російське командування продовжує стратегію «м’ясних штурмів», яка потребує постійного поповнення підрозділів на 30-40 тисяч осіб щомісяця.

Експерти наголошують, що здатність РФ підтримувати інтенсивність боїв без оголошення нової мобілізації залежатиме від успіху її закордонних вербувальних кампаній.

Як повідомляло раніше ForUa, сукупні втрати РФ та України наближаються до 1,8 мільйона.