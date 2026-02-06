Для низки районів Києва змінили графіки електропостачання

У столиці внаслідок російського удару по Дарницькій теплоелектроцентралі склалася складна ситуація з теплопостачанням у двох районах міста. Для будинків, що залишилися без тепла, енергетики покращують графіки електропостачання, повідомило Міненерго.

Найбільш критичною залишається ситуація в районі, який раніше забезпечувала теплом ТЕЦ-4. За інформацією міської влади, у найближчий час відновлення теплопостачання там не прогнозується. У зв’язку з цим енергетики зосередилися на забезпеченні стабільнішого електропостачання для споживачів. Загалом протягом дня до відновлювальних робіт у столиці було залучено 64 ремонтні бригади.

Паралельно триває розвиток розподіленої генерації. Зокрема, найближчим часом очікується введення в експлуатацію газових когенераційних установок потужністю 9 МВт та 18 МВт. У Міністерстві енергетики наголошують, що із запуском нових об’єктів залишається критично важливим питання їхнього фізичного захисту.

Крім того, цього тижня через хаб екстреної енергетичної допомоги в Україну надійде 596 тонн гуманітарного вантажу. Допомога включатиме трансформатори, ізолятори, генератори та інше критично важливе обладнання. Його розподілять між енергетичними компаніями, органами місцевої влади та об’єктами критичної інфраструктури по всій країні.

Як повідомляло раніше ForUa, відновлення Дарницької ТЕЦ триватиме щонайменше два місяці.