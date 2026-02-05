Відновлення Дарницької ТЕЦ триватиме щонайменше два місяці

Відновлення Дарницької теплоелектроцентралі, яка зазнала пошкоджень унаслідок ворожої атаки на Київ 3 лютого, триватиме щонайменше два місяці. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко після обстеження об’єкта фахівцями.

За його словами, експерти оцінили характер руйнувань обладнання об’єкта критичної інфраструктури та дійшли висновку, що пошкодження є критичними. Для відновлення систем і устаткування знадобиться не менше двох місяців, за умови відсутності нових ударів.

Дарницька ТЕЦ забезпечувала теплопостачання частини житлових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах — загалом понад 1100 багатоповерхівок. Уранці 3 лютого в цих будинках злили воду із систем опалення, щоб запобігти їх розмерзанню.

Місто організувало додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, де житлові будинки залишилися без тепла. До мобільних котелень підключили дев’ять нових пунктів, які працюють цілодобово: п’ять у Дарницькому районі та чотири у Дніпровському, окрім тих, що діяли раніше.

Крім того, ДСНС розгортає ще 36 пунктів обігріву в Дарницькому районі та 27 у Дніпровському. Інформацію про їхні адреси можна знайти на офіційних ресурсах районних адміністрацій, міської влади та ДСНС.