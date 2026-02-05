"Брюссельська цензура" показує лише один бік війни в Україні, – Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нині в інформаційному просторі Євросоюзу дозволено висвітлювати лише одну сторону війни в Україні, тоді як населенню на території єврозони мають бути доступні позиції обох країн. Про це угорський очільник уряду написав у соцмережі X.

Орбан назвав посадовців Євросоюзу такими, що не мають права диктувати громадянам, у що вірити.

"Сьогодні в ЄС дозволено показувати лише одну сторону війни в Україні. Брюссельський регламент прямо забороняє альтернативні точки зору. Хто вони такі, щоб диктувати громадянам, у що вірити? Європейці мають право чути всі аргументи та робити власні висновки. Це брюссельська цензура, орвеллівська за своєю природою", — йдеться у повідомленні.

Раніше Орбан висловився про те, що в Угорщині в наступні 100 років "не буде такого парламенту, який би проголосував за вступ України у ЄС".

Це спровокувало суперечку із главою МЗС України Андрієм Сибігою, який заявив, що плани угорського прем'єра з блокування членства України в ЄС приречені на провал, оскільки "господар Орбана" у Москві не протягне ще 100 років.

Як повідомляв ForUA, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українське керівництво "перейшло межу", а його країна вже кілька днів перебуває "під прицілом" через погрози з боку президента України Володимира Зеленського, міністра закордонних справ Андрія Сибігу та "екстремістських військових груп" влаштувати державний переворот.