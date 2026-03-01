Правоохоронці Норвегії затримали 17-річного хлопця за підозрою в підготовці атаки на базу НАТО

Норвезький мовник NRK повідомив про затримання 17-річного підлітка, якого підозрюють у підготовці терористичного акту на військовому об’єкті НАТО. Операцію провела Служба безпеки поліції Норвегії в регіоні Ругаланн.

За версією слідства, хлопець міг планувати вибух на базі НАТО в районі Ятто, що поблизу Ставангера. Саме там розташований об’єднаний центр військових дій Альянсу.

Після п’ятигодинного допиту суд у місті Саннес обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два тижні. Прокуратура обґрунтувала таке рішення ризиком знищення або приховування доказів, якби підлітка залишили на волі.

За даними NRK, хлопець захоплювався ідеями екстремістського угруповання "Ісламська держава" та демонстрував прихильність до нього, зокрема приносив прапор організації до навчального закладу. Правоохоронці розглядають це як можливий мотив для його дій.

У межах розслідування поліція вилучила кілька речових доказів, серед яких дві флешки — їхній вміст наразі не розголошується.

Адвокат підозрюваного Кнут Лерум заявив, що його підзахисний не визнає провини, наразі тривають слідчі дії.