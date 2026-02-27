Вибори на крові: як Орбан експлуатує український кейс в електоральних ігрищах

Безпрецедентну антиукраїнську кампанію розгорнув цими днями 62-річний угорський прем’єр Віктор Орбан. Про те, чим обумовлена агресивно-цинічна тактика вищого керівництва сусідньої держави – далі в матеріалі ForUA.

У четвер, 26 лютого прем’єр-міністр Угорщини оприлюднив відкритий лист, адресований президенту України. У своєму віртуально-мережевому зверненні до нинішнього очільника Банкової, він зазначив: «Протягом чотирьох років ви не змогли прийняти позицію суверенного уряду Угорщини та угорського народу щодо війни між Росією та Україною. Протягом чотирьох років ви працювали над тим, щоб втягнути Угорщину у війну між вашою країною та Росією. Протягом цього часу ви отримали підтримку від Брюсселя та забезпечили собі підтримку угорської опозиції».

Окрім того, Орбан заявив, що діючий гарант української Конституції в кооперації з колективним Брюсселем та угорською опозицією «систематично координують зусилля, щоби привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд».

Окремо у своєму посланні одіозний глава угорського уряду закликав Зеленського «змінити свою антиугорську політику»: «Ми, угорський народ, не несемо відповідальності за ситуацію, в якій опинилася Україна. Ми співчуваємо українському народу, але не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати військові дії й не хочемо платити більше за енергоносії».

Хто, коли і яким власне чином – «змушував» Будапешт вступити у безпосереднє військове протистояння путінській агресії в Україні – питання риторичне. Між тим, Угорщина наразі якраз не ритуально, а цілком реально блокує кредит у 90 млрд євро для України від ЄС, відмовляючись проголосувати за один з трьох затверджених Європарламентом документів. Більш того, Орбан максимально нагнітає погоду довкола розбитого рашистами нафтопроводу «Дружба».

Зокрема, у четвер, 26 лютого у своєму зверненні він попросив ЄС провести «місію зі встановлення фактів» для оцінки збитків, завданих нафтопроводу «Дружба» в Україні, додавши, що це може допомогти розблокувати кредит Євросоюзу для України.

Як повідомляє Reuters, у своєму листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти Орбан зауважує: «Угорщина підтримує ідею місії з встановлення фактів за участю експертів, делегованих Угорщиною та Словаччиною, для перевірки стану нафтопроводу «Дружба». Угорський премʼєр зазначив, що усвідомлює політичні труднощі, спричинені затримкою надання Україні великого кредиту ЄС, і додав, що його ініціатива «спрямована на сприяння швидкому вирішенню цього питання».

Україна, як відомо, заявляє, що трубопровід ще не відремонтовано після пошкодження внаслідок російських ударів наприкінці січня.

За день до того, як надіслати послання єврокерівникам, а саме у середу, 25 лютого Орбан, попередньо заявивши про «українську загрозу» для енергосистеми Угорщини, анонсував розгортання військових біля об’єктів енергоінфраструктури задля їх захисту. До слова, Орбан, як і Зеленський за професією юрист, але попри кар’єрний бекграунд українського лідера, в політичному акторстві угорський прем’єр, як бачимо вміє грати одночасно в різних жанрах.

І все би смішно, якби не так сумно, позаяк Politico повідомляє, що у ЄС наразі шукають способи надати Орбану можливість «зберегти обличчя» напередодні парламентських виборів 12 квітня, що дозволило б йому відмовитися від блокування фінансування України, а Євросоюзу - уникнути повномасштабної юридичної суперечки з Будапештом.

«ЄС опинився між молотом і ковадлом: з одного боку, Київ стоїть на межі фінансової кризи, а з іншого – ЄС не хоче робити політичний подарунок угорському лідеру перед виборами. Україна може залишитися без грошей до квітня – того самого місяця, коли угорці підуть на вибори», - резюмує Politico.

Загалом антиукраїнські випади угорського прем’єра викликали обурення в ЄС. Приміром, той же самий президент Європейської ради Антоніу Кошта, якому Орбан 26 лютого настрочив листа, на старті поточного тижня наголошував, що угорський лідер порушив принцип ЄС щодо «щирої співпраці». Це є недвозначним натяком на можливі юридичні санкції, які можуть набути форми так званої процедури за статтею 7, що позбавить Будапешт права голосу в ЄС. Поряд з тим, як зазначалося вище, в Євросоюзі все частіше лунають побоювання, що тиснути на Орбана під час виборчої кампанії не слід.

До слова, орбанівські виборчі позиції залишають бажати кращого. Зокрема, результати свіжого соціологічного опитування, оприлюднені не далі як 25 лютого, свідчать про те, що діючий прем’єр-міністр Угорщини, ризикує втратити ключі від прем’єрського кабінету після квітневих парламентських виборів.

Угорська опозиційна партія «Тиса» відчутно збільшила свою перевагу над політсилою Орбана «Фідес», йдеться в соцопитуванні Median. Наголошується, що «Тиса» збільшила свою перевагу над «Фідес» до безпрецедентних 20 відсоткових пунктів серед виборців, які визначилися із своїми політико-партійними симпатіями, а також на 11 в.п – серед усього населення, яке має право голосу. Так, «Тиса» має підтримку 55% виборців, які визначилися з вибором, а «Фідес» - лише 35%.

«Уряди Угорщини та Словаччини усе відвертіше стають на бік московської імперії зла. Звичайно, і те, що вони робили досі, пом’якшуючи європейські санкції проти Москви, відмовляючись злізти з російської нафтової голки, перешкоджаючи євроінтеграції України тощо — було відверто проросійськими діями. Але заборона постачання дизпалива в Україну і погроза повністю припинити нам постачання електроенергії в умовах обстрілів української енергетичної інфраструктури де-факто є прямою співучастю в замаху на геноцид українського народу. Орбан і Фіцо діють не лише проти України і ЄС, а й проти власних громадян та бізнесів, які заробляють непогані гроші, продаючи в Україну електроенергію та пальне. Тому аж ніяк не йдеться про якісь розходження в національних інтересах різних держав. Йдеться про напряму корумповану і керовану росіянами агентуру на чолі двох європейських держав. І навіть якщо у квітні угорському народу вдасться на виборах скинути орбанівський режим (що далеко не факт), ЄС має змінитися і впровадити дієві механізми протидії саботажу з боку «троянських коней» у Союзі. Це потрібно для виживання не лише України, а й усього ЄС. І робити це треба швидко, доки накачані підтримкою Путіна й Трампа троянські партії не прийшли до влади в інших європейських державах», - констатує відомий громадський активіст, співкоординатор руху добровольців «Простір свободи» Тарас Шамайда.

Ключовий політопонент Орбана – 44-річний лідер «Тиси» Петер Мадяр невдовзі після оприлюднення результатів вищенаведеного соціологічного дослідження пообіцяв «ще більше активізувати» свою агітаційно-виборчу кампанію. На відміну Орбана Мадяр чітко називає Російську Федерацію агресором у війні проти України. Водночас він, як і партійці «Тиси» загалом виступають проти відправлення угорської зброї або військ в нашу державу. Також очільник «Тиси» виступає проти прискореного прийняття України до Європейського Союзу. Фактично в унісон з Орбаном Мадяр заявляє, що Будапешт не зможе відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року, як передбачено планом ЄС. Його енерго стратегія, як потенційного прем’єра Угорщини, передбачає поступове зменшення залежності від РФ до 2035 року.

Вельми і вельми показово, що Петер Мадяр систематично критикує Віктора Орбана не за саму позицію щодо України, а за те, що він використовує право вето у Євросоюзі заради особистого політичного шантажу, а не для захисту національних інтересів Угорщини.

Таким чином, говорити про те, що з ймовірним відходом від владного керма відверто антиукраїнського Орбана, зносини між Києвом та Будапештом вмить стануть цілковито безхмарними не доводиться. Очевидно, що українській, а також ймовірній новій угорській владі доведеться досить тривалий час з одного боку, наводити свої комунікаційні мости, з іншого – латати спалені Орбаном, котрий, до слова, перебуває у прем’єрському кріслі з 2010-го, тобто 16 з гаком років.

Насамкінець, об’єктивності заради слід зазначити, що попри гучно-артистичні погрози владного угорсько-словацького тандему в обличчі прем’єрів Орбана та Фіцо, комерційний імпорт електроенергії до України продовжується. Про це свідчать, оприлюднені 26 лютого дані моніторингу ExPro Electricity. Згідно з аналітикою, з початку лютого 2026 року наша держава вже імпортувала 1,1 млн МВт-год електроенергії, з яких 49% - з Угорщини, 18% - зі Словаччини. Зазначається, що імпорт протягом поточного місяця залишається на стабільному рівні.