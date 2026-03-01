Трамп пішов на операцію проти Ірану після тиску двох держав, – The Washington Post

Президент США Дональд Трамп розпочав масштабну військову операцію проти Ірану після кількох тижнів активних консультацій із близькосхідними союзниками Вашингтона — Ізраїль та Саудівська Аравія. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман протягом останнього місяця неодноразово контактував із Трампом через приватні канали зв’язку, переконуючи його підтримати силовий сценарій. Паралельно прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху продовжував публічно виступати за необхідність американських ударів по Ірану.

Джерела видання стверджують, що під час переговорів із представниками США саудівська сторона наголошувала: у разі зволікання Іран може суттєво посилити свої позиції та стати ще більшою загрозою для регіону. Таку позицію підтримав і міністр оборони королівства Халід бін Салман, який у січні провів закриті зустрічі у Вашингтоні та застерігав від наслідків відмови від рішучих дій.

За даними співрозмовників газети, саме ці спільні зусилля стали одним із чинників, що вплинули на рішення Трампа санкціонувати широку повітряну кампанію проти іранського керівництва та військової інфраструктури. У перші години операції, за повідомленнями, загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та кілька інших високопосадовців.

Видання зазначає, що атака відбулася попри попередні оцінки американської розвідки, які не вказували на безпосередню загрозу для материкової частини США у найближчі роки. Таким чином, операція стала відходом від багаторічної практики Вашингтона уникати масштабних спроб повалення режимів у державах із великим населенням. Вона також суттєво відрізняється від попередніх військових дій адміністрації Трампа, які були значно обмеженішими за масштабом.

Напередодні президент заявив про "неминучу загрозу" з боку Тегерана, стверджуючи, що Іран продовжує розробку ядерної зброї та далекобійних ракет, здатних у перспективі досягти території США.

Водночас ці твердження викликають дискусії. Міжнародні спостерігачі раніше повідомляли про відсутність доказів відновлення іранської програми зі збагачення урану після попередніх ударів. Також, згідно з оцінками американських оборонних структур, у разі рішення розпочати створення міжконтинентальної балістичної ракети Ірану могли б знадобитися роки для реалізації такого проєкту.

За словами одного з джерел, під час закритого брифінгу держсекретар Марко Рубіо зазначив, що важливим фактором стали наміри Ізраїлю діяти незалежно від позиції США. Тож перед Вашингтоном постало питання: долучитися до операції одразу чи чекати можливого удару у відповідь по американських цілях у регіоні.

