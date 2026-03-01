Кабмін схвалив концепцію соцпрограми з протидії торгівлі людьми до 2030 року

Кабінет Міністрів України ухвалив концепцію державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми до 2030 року, повідомляє Мінсоцполітики.

Повідомляється, що документ закладає основу для нової програми, адаптованої до реальних викликів, що спричинені збройною агресією РФ проти України, а також до умов післявоєнного відновлення.

Концепція передбачає:

узгодження національного законодавства з міжнародними стандартами;

впровадження гендерно чутливого та травмоорієнтованого підходів;

посилення захисту прав тих, хто постраждав від торгівлі людьми;

запобігання та боротьбу з торгівлею людьми на основі комплексного підходу.

“Це ще один крок формування довгострокової, системної та правозахисної державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, яка ставить у центр безпеку та гідність людини”, – зазначили у Мінсоцполітики.