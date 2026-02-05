﻿
Надзвичайні події

Співробітник ТЦК отримав ножове поранення під час виконання обов’язків в Одесі

Співробітника ТЦК та СП під час виконання службових обов'язків 4 лютого в Одесі поранили – чоловік, у якого вимагали пред’явити військово-облікові документи, застосував сльозогінний засіб і завдав ножове поранення, а потім зник, повідомили в пресслужбі обласного ТЦК.

"Увечері 4 лютого 2026 року у місті Одеса, в районі вулиці Мечникова, під час проведення заходів оповіщення спільною групою у складі військовослужбовців ТЦК та СП та Національної поліції України, громадянину було висунуто законну вимогу пред’явити військово-облікові документи. У відповідь особа застосувала засіб сльозогінної дії та завдала ножового поранення одному з військовослужбовців, після чого зникла з місця події", - йдеться у повідомленні Одеського обласного ТЦК та СП у фейсбуці у четвер увечері.

У повідомленні йде мова про те, що постраждалого було доставлено до медиків. Наразі він перебуває під наглядом лікарів, стан стабільний.

За фактом нападу повідомлено правоохоронні органи. Тривають першочергові слідчі та розшукові заходи щодо встановлення особи нападника та притягнення його до відповідальности.

ОдесаТЦКнапад на військового
