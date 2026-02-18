Нічний вибух у ТЦК: правоохоронці заявляють про терористичний акт

У приміщенні Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в ніч на 18 лютого стався вибух. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею про терористичний акт, повідомили в прокуратурі Івано-Франківської області.

За даними правоохоронців, вибух пролунав близько 01:15. Унаслідок вибухової хвилі в окремих приміщеннях будівлі вибило шибки у вікнах. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Кримінальне провадження зареєстроване за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, учинений за попередньою змовою групою осіб.

Наразі прокурори спільно зі Служба безпеки України та Національна поліція України встановлюють усі обставини події, зокрема причини вибуху та осіб, які можуть бути причетними до його організації.