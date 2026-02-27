Орбан висуває нові умови для розблокування кредиту Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан окреслив нові умови, за яких Будапешт готовий розблокувати надання Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро. Як повідомляє виданняPolitico, черговий етап політичних маневрів Угорщини пов'язаний із претензіями щодо роботи нафтопроводу «Дружба» та власними фінансовими інтересами країни в межах ЄС.

У листі до президента Євроради Антоніу Кошти угорський лідер натякнув, що може пом'якшити свою позицію, якщо Євросоюз офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу на території України. Частина європейських чиновників припускає, що готовність ЄС вирішити питання «Дружби» може стати ключем до розблокування траншу для Києва.

Проте експерти зазначають, що апетити Будапешта значно ширші. Насправді кампанія тиску спрямована на прискорення схвалення Єврокомісією заявки самої Угорщини на оборонний кредит у розмірі 16 мільярдів євро в рамках інструменту SAFE. Саме отримання цих коштів може стати для Орбана вирішальним аргументом, попри його публічну риторику про «змову» ЄС та України з метою позбавити Угорщину доступу до дешевих енергоносіїв з РФ.

Водночас у кулуарах Брюсселя вже шукають альтернативні шляхи подолання угорського вето. Юридичні служби Ради звернули увагу на маловідому статтю 327 Договорів ЄС. Згідно з цією нормою, держави-члени, які не беруть участі у посиленій співпраці (що є правовою основою українського кредиту), не мають права перешкоджати її реалізації іншими країнами союзу.

Якщо цей юридичний аргумент буде застосовано, ЄС зможе виділити кошти Україні навіть без офіційної згоди Будапешта, що фактично нівелює важелі впливу Віктора Орбана в цьому питанні.