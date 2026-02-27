Школа під наглядом: прогулювати уроки стане складніше

Ювенальна поліція України посилить моніторинг відвідування навчальних закладів учнями, щоб у разі прогулів правоохоронці могли оперативно реагувати. Уряд вніс зміни до Порядку ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, посиливши контроль за обліком вихованців і учнів, повідомив начальник Управління ювенальної превенції Василь Богдан.

Нові зміни передбачають:

- вдосконалення алгоритмів передачі інформації між навчальними закладами, органами управління, службами у справах дітей та поліцією;

- визначення термінів обробки даних і передачі інформації;

- використання цифрових сервісів та автоматизованих систем для швидкого реагування;

- системний підхід до захисту права кожної дитини на освіту.

За словами Богдана, це дозволить ювенальним поліцейським швидше отримувати інформацію та вживати необхідних заходів, якщо дитина випадає з освітнього процесу.

