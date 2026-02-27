Зеленський назвав терміни для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський вважає, що найближчі місяці стануть вирішальними для досягнення миру. В інтерв'ю Sky News він заявив про існування «вікна можливостей» для завершення активної фази війни в період між сьогоднішнім днем та проміжними виборами у Сполучених Штатах, які відбудуться у листопаді.

Вирішальний час до осені

За словами глави держави, ситуація наступного року значною мірою залежатиме від кроків, зроблених саме зараз.

«Зараз я думаю, що у нас є шанс. Якщо вдасться досягти миру, ми матимемо це вікно саме зараз — до важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах», — наголосив Президент.

Зеленський додав, що саме цей часовий проміжок до осені є критично важливим для того, щоб схилити Росію до реальних переговорів.

Заклик до посилення тиску на Москву

Володимир Зеленський переконаний, що Вашингтон має достатньо важелів впливу, щоб зупинити агресію, проте закликав адміністрацію США діяти рішучіше. Він виділив два ключові напрямки, які можуть змусити Кремль змінити позицію:

Санкційний удар: Посилення обмежень проти родин російського керівництва, що зробить війну особисто болісною для еліт РФ. Технологічна перевага: Надання Україні сучасної зброї у необхідній кількості.

На думку Президента, США недооцінюють власну міць: «Вони насправді сильніші, ніж самі про себе думають. Вони дійсно можуть чинити тиск на Путіна і зупинити цю війну».

Тільки поєднання потужної військової підтримки та максимального економічного тиску, за словами Зеленського, змусить Москву сприйняти ідею миру серйозно.