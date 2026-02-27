Зеленський запропонував екс-міністру Клімкіну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський обговорив із колишнім очільником Міністерства закордонних справ Павлом Клімкіним зовнішньополітичну ситуацію навколо нашої держави. Про це повідомляє Офіс Президента України.

За словами Зеленського, темою обговорень також стало посилення українських позицій у Європі та у світі.

— Вдячний Павлу Клімкіну за роботу заради України та запропонував кілька напрямів можливої подальшої взаємодії, — наголосив Володимир Зеленський.

Павло Клімкін з 1993 року на дипломатичній службі в Міністерстві закордонних справ України, спеціалізувався на питаннях контролю над озброєннями, нерозповсюдження, ядерної та енергетичної безпеки, євроатлантичної інтеграції.

У 2010-2012 роках Павло Клімкін працював заступником міністра закордонних справ, з 2011 року керував апаратом Міністерства закордонних справ. Також Клімкін очолював делегацію України на переговорах про підписання історичної угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

З 19 червня 2014 до 29 серпня 2019 року обіймав посаду міністра закордонних справ України за президентства Петра Порошенка.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить шанс досягти миру у війні з Росією до проведення проміжних виборів у США. За його словами, саме Сполучені Штати мають достатній вплив, щоб зупинити війну.