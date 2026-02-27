Палає потужно: українські дрони атакували паливні об'єкти окупантів у Луганську

У ніч проти 27 лютого українські захисники завдали успішного удару по тиловій інфраструктурі ворога. Фахівці 1-го окремого центру БпС Сил безпілотних систем уразили нафтобазу в тимчасово окупованому Луганську. Інформацію про успішну операцію офіційно підтвердила пресслужба підрозділу.

Деталі атаки

Місцеві жителі почали поширювати кадри масштабної пожежі в соціальних мережах одразу після вибухів. На відео зафіксовано сильне займання на території об'єкта, де зберігалися паливно-мастильні матеріали для потреб окупаційних військ.

Окупаційна адміністрація також була змушена визнати факт атаки. Російський ставленик Леонід Пасічник заявив, що під ударом опинився не лише Луганськ, а й Слов’яносербський муніципальний округ. За його словами, ціллю стали «об'єкти паливно-енергетичного комплексу».

Наслідки для регіону

Попри заяви про відсутність постраждалих, пожежа спричинила серйозні проблеми з інфраструктурою:

На об'єктах ПЕК триває ліквідація наслідків займання.

Окупаційна влада попередила про можливі перебої з електропостачанням у низці населених пунктів.

Ураження цієї нафтобази є частиною системної роботи українських сил із демілітаризації окупованих територій та знищення логістичних ланцюгів ворога.