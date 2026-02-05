Трамп заявив про «дуже близьке» врегулювання війни між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна та Росія наблизилися до врегулювання війни після проведених переговорів в Абу-Дабі за посередництва Сполучених Штатів. Про це він сказав під час виступу на Національному молитовному сніданку.

Трамп наголосив, що, на його переконання, завершення конфліктів — не лише у Судані, а й між Росією та Україною — знаходиться «дуже близько». Говорячи про ситуацію в Судані, він зазначив, що його адміністрація наполегливо працює над припиненням війни і майже досягла цієї мети.

«Це буде дев’ята [закінчена війна]. Якщо ми не досягнемо [завершення війни] спочатку між Росією та Україною... Ми дуже близькі до цього, ми майже досягли цього», — заявив Трамп.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про плани провести тристоронні перемовини між Україною, США та Росією в Об’єднаних Арабських Еміратах. За інформацією, російська делегація також підтвердила свою участь у зустрічах, які відбулися в Абу-Дабі наприкінці січня та на початку лютого.

На переговорах обговорювалися, зокрема, питання Донбасу, а також було досягнуто домовленості щодо обміну полоненими. Представники трьох делегацій узгодили обмін 314 полоненими — це перший подібний обмін за п’ять місяців. У межах цього обміну 5 лютого Україна повернула 157 військових та цивільних, більшість із яких перебували в полоні ще з 2022 року.