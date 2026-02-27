Зеленський назвав гірку правду про повернення окупованих земель

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на нинішньому етапі повномасштабної війни Україна не має можливості повернути всі свої території військовим шляхом без катастрофічних втрат серед особового складу. Про це він розповів у інтерв’ю для Sky News.

За словами глави держави, питання «перемоги» на даний момент упирається у збереження життів українських захисників. Спроба силового повернення територій зараз призвела б до занадто високої ціни, яку Україна не готова платити.

«На сьогоднішній день це дуже складно і призведе до занадто великих втрат — людських життів. Це дійсно важко. Але що важливо, Росія теж не може домогтися успіху на полі бою, тому вони не перемагають, і ми не програємо», — підкреслив Зеленський.

Окрему увагу під час розмови приділили питанню можливих територіальних поступок, зокрема щодо Слов’янська та Краматорська, як умови для припинення вогню. Президент рішуче відкинув таку можливість, назвавши подібні пропозиції «дивними».

Зеленський пояснив, що відхід із цих міст означатиме залишення близько 200 тисяч мирних жителів під російською окупацією. Він нагадав про долю людей у Донецьку, Луганську та Криму, де окупанти вдаються до вбивств, примусової мобілізації та репресій.

«Хто сказав росіянам, що ці люди готові стати російськими громадянами? А якщо ні — їх вбиватимуть, відправлятимуть на фронт або саджатимуть у в'язниці», — зазначив Президент.

На завершення Володимир Зеленський додав, що Донбас для України — це не просто політична «червона лінія», а критично важлива лінія оборони, здача якої поставить під удар безпеку всієї країни.