Столиця

Першачки-2026: коли і як швидко записати дітей до школи у Києві

З 1 квітня в Києві розпочинається прийом документів до перших класів на 2026/2027 навчальний рік. Подати заяви можна до 1 червня включно.

Батьки можуть обрати зручний спосіб подачі документів: особисто в закладі освіти, дистанційно через Портал послуг Києва або електронною поштою на офіційну адресу обраної школи, повідомили в КМДА.

Пріоритет при першочерговому зарахуванні мають діти, які проживають на території обслуговування відповідної школи, рідні братів чи сестер, які вже навчаються у цьому закладі, діти працівників школи та випускники її дошкільного підрозділу.

«Попри виклики війни та надзвичайні ситуації, пов’язані з нестачею тепла і світла, ми забезпечуємо стабільну роботу освітньої системи. Продовжуємо цифровізацію задля безпеки дітей — у школах впроваджена автоматизована охорона, відеонагляд, забезпечено стабільний інтернет в укриттях. Паралельно оперативно відновлюємо пошкоджену інфраструктуру, щоб створити безпечні умови для очного навчання», — зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Наразі в київських школах навчається майже 264 тисячі учнів, з них близько 18,4 тисячі — першокласники поточного навчального року. На наступний навчальний рік очікують майже 20 тисяч першачків.

Як повідомляло раніше ForUa, кількість молодих людей в Україні зменшилася майже на третину.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Київшколиперший класпершачкивступ до школи
