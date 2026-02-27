﻿
Після погроз Фіцо Зеленський ініціював телефонну розмову

У п’ятницю, 27 лютого, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словаччина Робертом Фіцо. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

В ОП уточнили, що президент запросив словацького прем’єра приїхати до України для обговорення всіх наявних питань. Відповідне повідомлення було оприлюднене під час самої розмови.

Контакт між лідерами відбувся після заяв Роберта Фіцо від 21 лютого. Тоді він пригрозив припинити аварійні постачання електроенергії Україні з 2 березня у разі, якщо Київ не відновить транзит російської нафти до Словаччини трубопроводом Дружба, роботу якого було зупинено після обстрілів.

Раніше Фіцо також заявляв, що Володимир Зеленський, за його словами, не поділяє «мирного підходу» Словаччини та має негативне ставлення до Братислави через відмову підтримувати війну.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини повідомляв, що доручив припинити екстрені постачання електроенергії Україні.

