Ціни на популярний овоч за тиждень рекордно злетіли

Ціни на картоплю в Україні різко зросли наприкінці зими, попри те, що експерти очікували подорожчання ще перед новорічними святами. За даними аналітиків проєкту EastFruit, лише за останній тиждень відпускна вартість картоплі у фермерів зросла на 14%. Зараз гуртові ціни становлять від 8 до 15 грн за кілограм залежно від якості продукції.

Хоча поточна ціна все ще на 55% нижча порівняно з минулим роком, експерти прогнозують, що за місяць вона може зрости до рекордних 30 грн/кг.

Причини подорожчання аналітики пояснюють двома факторами. По-перше, скорочення запасів картоплі у сховищах зменшило її надходження на ринок, що спровокувало зростання ціни. По-друге, українські фермери не поспішають виводити на ринок продукцію найвищої якості, залишаючи її для більш вигідного продажу у майбутньому.

Скептики зазначають, що якщо дефіцит загостриться, на ринок можуть почати надходити імпортні партії, що здешевить продукт. Проте загальне подорожчання картоплі, за оцінками експертів, триватиме до наступного врожаю, і дешевшою вона вже не стане.

