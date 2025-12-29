У Мінцифри розповіли про можливість проведення виборів через Дію

В Україні поки не розглядається проведення будь-яких виборів через застосунок Дія. Про це заявив перший віцепремʼєр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, на сьогодні жодної практичної чи технічної роботи щодо можливості проведення виборів не ведеться.

Михайло Федоров зазначив, що впровадження можливості голосувати на виборах через Дію — це не лише технічне, а більше юридичне питання. Адже для проведення онлайн-голосування треба пройти низку етапів.

І найперше, Верховна Рада має внести відповідні зміни до законів. Також Центральна виборча комісія (ЦВК) має визначити необхідність такого формату виборів та тих, хто буде відповідати за впровадження онлайн-голосування через Дію.

Лише після цих кроків команда Дії зможе почати роботу.

— На сьогоднішні, окрім якоїсь онлайн-дискусії, робота за цим напрямком не відбувається. Ані Мінцифра, ані команда застосунку не працюють над реалізацією такого інструменту, — наголосив Михайло Федоров.

ForUA нагадує, раніше американський президент Дональд Трамп в інтерв’ю Politico заявляв, що Україна має провести президентські вибори, яких нібито давно не було.

У відповідь президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до виборів, однак закликав США допомогти гарантувати безпеку для їхнього проведення.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що закон про вибори під час воєнного стану, який готують в парламенті, зроблять одноразовим.