24 грудня - останній день подачі заявки на виплату 1000 грн

У застосунку «Дія» нагадали, що 24 грудня є останнім днем подачі заявки на отримання одноразової виплати в розмірі 1 тис. грн у межах державної програми «Зимова підтримка».

Як зазначається в повідомленні, заявки на виплату вже подали понад 17 мільйонів українців. Оформити допомогу можна включно до 24 грудня — через застосунок «Дія» або у відділеннях «Укрпошти».

Отримані кошти дозволено спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання продуктів харчування та ліків, книжок і друкованої продукції, поштові послуги, а також на благодійність і донати Силам оборони України.

Програма діє з 15 листопада до 24 грудня. Скористатися нарахованими коштами можна до 30 червня 2026 року. Водночас виплату заборонено використовувати для купівлі підакцизних товарів або знімати готівкою зі спеціального рахунку.

Окремо повідомляється, що в межах «Зимової підтримки» для вразливих категорій громадян подано понад 414 тис. заявок на виплату 6,5 тис. грн. Прийом заявок на цю частину програми вже завершено.

Уряд прогнозував, що одержувачами допомоги стануть від 10 до 14 млн громадян — як дорослих, так і дітей. Загальні витрати держави на програму оцінюються у 14 млрд грн.

Водночас благодійні організації закликають українців за можливості спрямовувати отримані кошти на підтримку Сил оборони України.