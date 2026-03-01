На минулих переговорах російська сторона погодилися прийняти гарантії безпеки для України від США, – Буданов

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов в інтерв’ю для медіа "Ми — Україна" повідомив, що під час минулих перемов російська делегація заявила про готовність Росії прийняти гарантії безпеки для України, які пропонують Сполучені Штати.

"На минулих перемовинах російська сторона, до прикладу, прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують США, вони їх приймуть. Ті гарантії, що пропонуються Сполученими Штатами, вони прямо кажуть, що так, ну ми будемо змушені, ми готові їх прийняти. Для України це наші гарантії, а їм прийдеться їх поважати", — розповів голова Офісу Президента.

ForUA нагадує, наступні мирні перемовини у тристоронньому форматі між делегаціями України, Росії та США можуть відбутися в Абу-Дабі (ОАЕ) на початку березня 2026 року.

Як писало Bloomberg, російські офіційні особи вважають, що продовження мирних перемовин з Україною не має сенсу без територіальних поступок з боку Києва.

Президент Володимир Зеленський 28 лютого заявив, що провів низку важливих дипломатичних консультацій та визначив оновлені директиви для переговорної групи України із США та Росією.