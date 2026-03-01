﻿
Суспiльство

В Україні розробляють план для розв’язання проблем із мобілізацією та СЗЧ, – Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував розробку комплексного плану, покликаного врегулювати питання мобілізації та випадків самовільного залишення частини (СЗЧ).

Про це він повідомив під час спільного брифінгу з міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус, передає "РБК-Україна".

За словами Федорова, стратегія вже напрацьована та пройшла перевірку під час обговорень із військовими експертами й командирами підрозділів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Одним із ключових елементів цього плану є залучення іноземних громадян до виконання завдань у лавах Збройних сил України.

"Наш комплексний план щодо вирішення проблем з СЗЧ і мобілізацією — він включає певні рішення щодо того, як зробити так, щоб в Україні було більше іноземців", — наголосив міністр.

Міністр оборони також зауважив, що після чотирьох років повномасштабної війни накопичилося чимало складних викликів, які потребують виваженого підходу.

Конкретні кроки з реалізації плану почнуть оприлюднювати та впроваджувати найближчим часом.

"В найближчі місяці ви побачите, як крок за кроком ми почнемо приймати конкретні рішення. Ми вже почали багато рішень приймати, які стосуються інших проблем... але паралельно мій фокус уваги особисто знаходиться зараз на цьому питанні", — підсумував Федоров.

Міністр оборони України Михайло Федоров також повідомив про розширення проєкту "Лінія дронів" за підтримки Нідерландів.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

мобілізаціявійна в УкраїніСЗЧМихайло ФедоровМіноборони України
