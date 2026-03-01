Афганські підрозділи ППО відкрили вогонь по літаках Пакистану

Речник адміністрації руху Талібан Забіхулла Муджахід заявив, що вранці неділі, 1 березня, афганські підрозділи протиповітряної оборони відкрили вогонь по пакистанських літаках, які перебували в повітряному просторі над Кабул. Про це повідомляє Reuters.

За словами очевидців, перед світанком у різних районах столиці пролунали вибухи, після чого було чути стрілянину. Інформація про конкретні об’єкти ураження або можливих постраждалих наразі відсутня.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф охарактеризував розвиток подій як "відкриту війну". Водночас пакистанські джерела агентства в силових структурах повідомили про проведення військової операції під назвою "Гнів за правду". За їхніми даними, у її межах уже були знищені кілька афганських постів і таборів.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Афганістану Сіраджуддін Хаккані заявив, що протистояння матиме серйозні наслідки. Він зазначив, що на даному етапі задіяні лише передові підрозділи, тоді як повний військовий потенціал країни ще не розгорнуто.

Обидві сторони повідомляють про значні втрати противника, однак наводять різні цифри щодо кількості загиблих.

На міжнародному рівні ситуація викликала занепокоєння. США висловили підтримку праву Пакистану на самооборону. Водночас Саудівська Аравія, Росія, Китай, Євросоюз та Організація Об'єднаних Націй закликали сторони до стриманості та повернення до переговорного процесу.

