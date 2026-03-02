Загроза терору в Європі: Іран активує свої «сплячі осередки»

Європейські країни опинилися під загрозою серії терактів через ескалацію на Близькому Сході. За повідомленнями розвідок, Іран створив на континенті мережу так званих «сплячих осередків», які можуть використовуватися для організації атак.

Про необхідність посилення безпеки вже заявили у Німеччині та Великій Британії. Після ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї ризик терористичних дій у Європі значно зріс, зазначає Reuters.

Голова парламентської контрольної групи Бундестагу з нагляду за спецслужбами Марко Генріхманн підкреслив, що режим Ірану неодноразово в минулому здійснював терористичні акти за межами власної території. Тому наразі європейські країни повинні бути готові до можливих атак.

Федеральний комісар із питань боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн зазначив, що найбільшу небезпеку в Німеччині становлять єврейські та ізраїльські установи, які можуть стати цілями іранських агентів.

У Великій Британії міністр оборони Джон Гілі повідомив, що оцінки Об’єднаного центру аналізу тероризму (JTAC) та служби безпеки MI5 свідчать про значну загрозу терористичних актів. «Наша пильність та готовність перебувають на найвищому рівні», — наголосив він.

На тлі цих подій президент Ірану Масуд Пезешкіан зробив заяву, що ліквідація Хаменеї є «відкритою війною проти мусульман», а помста є «законним правом і обов’язком» Ірану. «Ісламська Республіка виконуватиме цю відповідальність усіма силами», — додав він.

Європейські країни вже почали переглядати заходи безпеки та посилювати контроль у ключових точках, щоб мінімізувати ризики можливих атак.

Як повідомляло раніше ForUa, після ліквідації Хаменеї Іран можуть очолити ще більш радикальні ісламісти.