Укрзалізниця частково замінює поїзди автобусами

У Сумській області тимчасово змінюється схема пасажирських перевезень. Рішення ухвалене з міркувань безпеки та стосується як залізничного, так і автобусного сполучення. У регіоні запроваджено комбіновану логістику перевезень, яка передбачає використання кількох видів транспорту на окремих маршрутах. Зокрема, у напрямку міста Шостка організовано пересадку пасажирів за схемою «поїзд + автобус», повідомила «Укрзалізниця».

У компанії закликали пасажирів уважно стежити за оголошеннями працівників залізниці безпосередньо на станціях та враховувати можливі затримки під час подорожей.

Крім того, 5 лютого тимчасово змінюється графік руху окремих поїздів. Так, поїзд №896/895 курсуватиме за маршрутом Кролевець – Фастів замість напрямку Шостка – Фастів.

Також тимчасово скасовано рух поїзда №6542 Конотоп – Неплюєве. Натомість пасажирам пропонують скористатися поїздом №6546 за цим же маршрутом, який продовжить курсування.

В «Укрзалізниці» наголосили, що зміни мають тимчасовий характер і спрямовані на мінімізацію ризиків та забезпечення безпеки пасажирів у прикордонному регіоні.

Як повідомляло раніше ForUa, в Україні затримуються поїзди через аномальні погодні умови.