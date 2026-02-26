В Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві Портнова

Іспанські правоохоронці заарештували в Німеччині підозрюваного у вбивстві Андрія Портонова – юриста, наближеного до експрезидента-втікача Віктора Януковича, якого також називали тіньовим куратором судової системи, пише El Pais.

Наразі агенти проводять обшуки в місті Хайнсберг, біля кордону з Нідерландами, де було знайдено підозрюваного кілера.

Розслідування наразі показує, що заарештований чоловік – це особа, яка застрелила Портнова впритул біля школи його дочок у Посуело-де-Аларкон (Мадрид) 21 травня 2025 року.

За інформацією телеканалу Antena 3, підозрюваний є громадянином України.

Портнов оселився з родиною в Мадриді після того, як покинув Україну в червні 2022 року. Він переїхав до закритого елітного житлового комплексу зі своїми дітьми та дружиною Анастасією Валяєвою, яка також мала зв’язки з українським урядом.

Розслідування його способу життя привело офіцерів до висновку, що “часом він брав із собою довірених осіб для безпеки”, однак не мав професійних охоронців.

Як припускають журналісти, Портнов не мав постійної охорони, бо почувався безпечно, адже мало хто знав, де він живе. Однак минулого року його місцеперебування видало те, що він хотів передати право власності на особняк в Україні.

Кілер здійснив 9 пострілів упритул з однієї зброї.

“П’ять секунд на перші вісім пострілів і ще один, щоб добити його, лежачого на тротуарі“, – оцінюють експерти поліції.

Відтоді поліція розшукує стрільця та двох можливих спільників, які після скоєння злочину зникли в парку Каса-де-Кампо. Слідчі вважають, що вони втекли не на мотоциклі, як повідомлялося спочатку, і не на метро, ​​а на транспортному засобі, який вони спеціально підготували для цієї мети.

Довідка:

Андрія Портнова застрелили 21 травня 2025 року неподалік американської школи в Мадриді. Напередодні, за інформацією медіа, він перебував в Україні, де зустрічався з заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим та директором ДБР Олексієм Сухачовим.

Портнов був першим заступником глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича у 2011-2014 роках та народним депутатом 5-6 скликань. Він займався питаннями судоустрою та входив до Ради Національного банку України.

Політик причетний до ухвалення так званих “законів 16 січня”, які порушували права громадян, обмежували свободи та визнавали громадянське суспільство “екстремістами” й “іноземними агентами”.

Після втечі Януковича у 2014 році Портнов також залишив Україну і п’ять років перебував за кордоном — спочатку в Росії, а потім у Європі.

У 2014 році ЄС запровадив санкції проти 18 громадян України, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини. У цьому списку був і Портнов, але вже у 2015 році з нього зняли санкції.

У 2018 році Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Також він намагався дискредитувати Революцію Гідності й подальші проєвропейські реформи в Україні.

СБУ розслідувала справу щодо причетності Портнова до окупації Криму у 2014 році. В березні 2018 року проти Портнова порушили кримінальну справу за статтею “державна зрада”. Через це той подав позов до суду на Службу безпеки України. Через рік суд визнав звинувачення у державній зраді “недостовірною інформацією”. Згодом СБУ закрила кримінальну справу.

У 2019 році, після п’яти років відсутності, він повернувся в Україну.

З 2021 року Портнов перебував під санкціями США через причетність до контролю української судової системи.

У березні 2022 року журналісти “Схем” встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями очільника російського МЗС Сергія Лаврова.

У червні 2022 року він виїхав з України в Угорщину через пункт пропуску для автомобільного сполучення “Чоп (Тиса)”. Згодом він заявив, що мав на це право, оскільки є багатодітним батьком.

Вже в лютому 2024 року стало відомо, що Андрій Портнов подав до суду на Національне агентство з питань запобігання корупції і рух ЧЕСНО з вимогою не називати його зрадником.