Уряд готує сюрприз пенсіонерам

З 1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій та страхових виплат на 12,1%. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.
За його словами, відповідне рішення ухвалив уряд. Рівень підвищення перевищує показник інфляції за 2025 рік, який становив 8%.
Як зміняться виплати
Після перерахунку пенсійні виплати зростуть у таких межах:
-
мінімальне підвищення — 100 грн;
-
максимальне підвищення — 2595 грн.
Більшість пенсіонерів отримають підвищення автоматично — без подання додаткових заяв чи звернень до органів Пенсійного фонду.
Кого стосується індексація
Індексація поширюється на:
-
пенсіонерів за загальною системою;
-
військових пенсіонерів;
-
чорнобильців з інвалідністю;
-
осіб з інвалідністю внаслідок війни;
-
учасників бойових дій;
-
отримувачів пенсій за особливі заслуги перед Україною.
Перерахунок буде проведено централізовано. Оновлені суми виплат українці отримають уже в березні 2026 року.
У Міністерстві соціальної політики наголошують, що рішення спрямоване на підтримку купівельної спроможності громадян та часткову компенсацію зростання цін.Автор: Галина Роюк