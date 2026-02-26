﻿
Економіка

Уряд готує сюрприз пенсіонерам

З 1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій та страхових виплат на 12,1%. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

За його словами, відповідне рішення ухвалив уряд. Рівень підвищення перевищує показник інфляції за 2025 рік, який становив 8%.

Як зміняться виплати

Після перерахунку пенсійні виплати зростуть у таких межах:

  • мінімальне підвищення — 100 грн;

  • максимальне підвищення — 2595 грн.

Більшість пенсіонерів отримають підвищення автоматично — без подання додаткових заяв чи звернень до органів Пенсійного фонду.

Кого стосується індексація

Індексація поширюється на:

  •  пенсіонерів за загальною системою;

  •  військових пенсіонерів;

  •  чорнобильців з інвалідністю;

  •  осіб з інвалідністю внаслідок війни;

  •  учасників бойових дій;

  •  отримувачів пенсій за особливі заслуги перед Україною.

Перерахунок буде проведено централізовано. Оновлені суми виплат українці отримають уже в березні 2026 року.

У Міністерстві соціальної політики наголошують, що рішення спрямоване на підтримку купівельної спроможності громадян та часткову компенсацію зростання цін.

 Автор: Галина Роюк

