Уряд готує сюрприз пенсіонерам

З 1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій та страхових виплат на 12,1%. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

За його словами, відповідне рішення ухвалив уряд. Рівень підвищення перевищує показник інфляції за 2025 рік, який становив 8%.

Як зміняться виплати

Після перерахунку пенсійні виплати зростуть у таких межах:

мінімальне підвищення — 100 грн;

максимальне підвищення — 2595 грн.

Більшість пенсіонерів отримають підвищення автоматично — без подання додаткових заяв чи звернень до органів Пенсійного фонду.

Кого стосується індексація

Індексація поширюється на:

пенсіонерів за загальною системою;

військових пенсіонерів;

чорнобильців з інвалідністю;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

учасників бойових дій;

отримувачів пенсій за особливі заслуги перед Україною.

Перерахунок буде проведено централізовано. Оновлені суми виплат українці отримають уже в березні 2026 року.

У Міністерстві соціальної політики наголошують, що рішення спрямоване на підтримку купівельної спроможності громадян та часткову компенсацію зростання цін.