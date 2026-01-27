﻿
Суспiльство

В Україні затримуються поїзди через аномальні погодні умови

Через складні погодні умови вранці 27 січня ускладнено рух поїздів по всій території країни.

"Виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач та пристрої зв'язку та сигналізації, тому виведено резервні тепловози і на 10 перегонах рух переведено на телефонний зв'язок", - повідомляє "Укрзалізниця".

Одне з дерев упало на пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя – Львів, проте минулося без травмованих і без пошкоджень самого вагона. 

Найскладніша ситуація нині на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач. Над усуненням проблеми вже працює спецтехніка. 

Затримки поїздів можна переглянути на сайті uz-vezemo. 

Наразі найбільші відставання від графіка у рейсів: 

- 38 Одеса – Ужгород (+7:50), 
- 78 Одеса – Ковель (+6:00), 
- 166 Одеса – Чернівці (+5:55), 
- 12 Одеса – Львів (+5:38), 
- 106 Одеса – Київ (+5:07).

Фото: УЗ.

 Автор: Галина Роюк

Популярнi статтi